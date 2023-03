Rodzina zastępcza z Żar i okolic dla noworodka wciąż pilnie poszukiwana. Takich przypadków jest coraz więcej

Niestety, w rodzinach zastępczych nie ma obecnie miejsc. Jak mówią pracownicy PCPR, noworodek, który jest obecnie w szpitalu. Jego mama ma sześć tygodni na podjęcie ostatecznej decyzji, jeśli podpisze stosowne dokumenty, dziecko trafi do adopcji. Chętni do przyjęcia maluszka, jako rodzina zastępcza, są proszeni o kontakt pod nr tel. 68 363 06 80 lub 694 467 483.

Tymczasem już w najbliższą sobotę 25 marca w godzinach od 10.00 do 13.00, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach organizuje dzień otwarty. Osoby, które zastanawiają się nad stworzeniem rodziny zastępczej to świetna okazja do zapoznania się z bliska z tematem. Do dyspozycji mieszkanek i mieszkańców będzie m.in. psycholog, koordynator i trener szkolący kandydatów na opiekunów zastępczych. Postarają się odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej trudne, tematyczne pytania. Podpowiedzą m.in. jak się przygotować do pełnienia roli zastępczego rodzica. Jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać taki status. Wyjaśnią, jakie wsparcie m.in. finansowe, rzeczowe i psychologiczne otrzymują rodziny zastępcze.