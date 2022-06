Rondo w Nowogrodzie Bobrzańskim. Prace stanęły, wykonawcy brakuje pieniędzy na dokończenie inwestycji

Budowa ronda w Nowogrodzie Bobrzańskim przy drodze krajowej nr 27 na trasie Żary - Zielona Góra, stanęła w miejscu. Na odcinku, gdzie prowadzono prace jest sygnalizacja świetlna. Może to powodować utrudnienia w ruchu, ale póki co, plac budowy jest pusty. Wykonawca inwestycji, Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt z Krosna Odrzańskiego, wstrzymał dalsze prace. Powód to brak pieniędzy na dokończenie robót. Przypomnijmy, że przewidziany koszt całej inwestycji to 7,5 mln złotych. Zleceniodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chcemy utrzymać płynność i dokończyć inwestycję

- Obecnie, żeby przy tej inwestycji otrzymać jedną złotówkę, musimy wydać 1,5 zł - wyjaśnia Karol Jankowski, prezes zarządu firmy Kontrakt. - Nie opuściliśmy placu budowy, chcemy dokończyć inwestycję i mamy nadzieję, że do sierpnia, września to się uda. Ceny asfaltu poszły mocno w górę, o wiele bardziej, niż koszty paliwa, kto mógł przewidzieć, że wybuchnie wojna na Ukrainie i tak wiele się zmieni, to nie jest zwykłe ryzyko. Surowiec jest dużo trudniej dostępny, kiedyś mieliśmy do niego dostęp z dnia na dzień, teraz musimy czekać. Kwota, która jest nam potrzebna, jest po to, żeby utrzymać płynność i dokończyć inwestycję. Na razie zakończyliśmy najbardziej pracochłonny etap prac, jeśli mamy kłaść asfalt, nie możemy zacząć i przerwać w trakcie.