Rosja zaatakowała Ukrainę. Jak Ukraińcy mieszkający w Żarach komentują sytuację w ich kraju

Rosja zaatakowała Ukrainę w czwartek rano 24 lutego. Ukraińcy mieszkający w Żarach, a jest ich w wielu w całym powiecie żarskim, są przerażeni sytuacją w swoim rodzinnym kraju. Pochodząca z Ukrainy Natalia od kilku lat mieszka w Żarach, tutaj założyła rodzinę, ma męża dzieci. Jest w stałym kontakcie z rodzicami, którzy mieszkają na Ukrainie, 40 kilometrów od granicy z Polską. - Jest panika, chociaż od tym, że będzie wojna mówiło się od jesieni ubiegłego roku. Wszyscy jednak mieli nadzieję, że do tego nie dojdzie. Moi rodzice mieszkają we dużej wsi, w pobliżu jest największy w Europie poligon do ćwiczeń wojskowych. Moja mama już dawno widziała z okna, jak chłopacy jadą na ten poligon, po 200 - 300 młodych chłopaków. Po kilku tygodniach wracali i kierowali ich na Donbas. Wszyscy wiedzą, że połowa z nich stamtąd już nie wróci - mówi Natalia.

Lubuskie w szoku. Rosja zaatakowała Ukrainę. Co to oznacza dla naszego regionu?

- Rodzice nie chcą wyjeżdżać, nie zostawią tak domu, bo zaraz by wszystko rozkradziono. Ale wszyscy są przerażeni. Podobno w jakimś wywiadzie rosyjski polityk dawno ostrzegał "zobaczycie 24 lutego, do czego jesteśmy zdolni". Boimy się bardzo, jeśli sytuacja się zaostrzy moi rodzice będą musieli tutaj przyjechać. Już teraz wielu Ukraińców wyjeżdża z kraju - dodaje Natalia.

To nie jest zabawne

- Wszyscy się boimy, co będzie dalej. Moja cała rodzina mieszka na Ukrainie, bliżej polskiej granicy. Ja tutaj jestem sam, mam małe dzieci, rodzice są schorowani to oni już na pewno nie będą chcieli zostawiać, wyjeżdżać. Tyle miesięcy się o tym mówiło, ale wszyscy mieli nadzieję, że jednak nie dojdzie do wojny. Jeszcze parę tygodni temu moi koledzy się śmiali, że to jakieś żarty, teraz to się nie ma z czego śmiać - mówi Dymitr.