Rowerem do 19 km od Żar. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Żar? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 19 km od Żar. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Żar warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe z Żar We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Żar, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Furserwis poleca trasę rowerzystom z Żar Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Halbendorf (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,91 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 214 m

Suma zjazdów: 1 221 m Dawidos poleca trasę mieszkańcom Żar Trasa wiedzie przez najciekawsze atrakcje okolic tzn. zaczynamy podróż obrzeżami Parku Mużakowskiego (UNESCO), przejeżdżając obok Nowego Zamku, następnie odwiedzamy Park Rodendronów w Kromlau, jezioro Halbendorf, gdzie możemy podziwiać ewolucje pływających na Wakeboardach lub sami spróbować sił, objeżdżamy jezioro Halbendorf, podróżujemy potem wzdłuż linii kopalni odkrywkowej (niesamowity krajobraz i przestrzeń), wracamy potem do Łęknicy obserwując ślady tradycji i zabudowań Łużyckich w Krauschwitz a wcześniej w Trebendorf. START Łęknica OKSIR - kierujemy się na Most Kolejowy na Nysie Łuż. - przekraczamy granicę - zjeżdżamy z mostu, przekraczamy ulicę, skręcamy w lewo - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową - dalej wzdłuż Nysy Łużyckiej - przecinając brukowaną drogę - mijamy po prawej most graniczny, wjeżdżamy do Parku Mużakowskiego - na skrzyżowaniu w lewo podążamy wzdłuż rzeczki - Nysy Hermana. Przekraczamy Nysę Hermana przy najbliższym moście w lewo. Na wys. fosy i nowego zamku w lewo w żwirową alejkę. Następnie ścieżką parkową wzdłuż miasta - za altanką - skrzyżowanie w lewo - wyjazd z parku do drogi głównej (Berliner Str.) - skręcamy w prawo - następnie w lewo (w Gablenzer Str.) - cały odcinek prosto, w Gablenz - skręt w lewo (w Krauschwitzer Weg), po 300 m w prawo przekraczając drogę główną (Kromlauer Weg), w prawo w Schulstrasse, następnie w lewo w Spremberger Str - dojeżdżamy do parku Rododendronów w Kromlau - wracamy do drogi głównej - w lewo po 300 m - na skrzyżowaniu w lewo do stacji Waldeisenbahn (kolejka leśna) - kierujemy się prosto na Weisswasser, trasa biegnie przez niem. część geoparku - w Weisswasser główna droga - w prawo (w Strugaweg), w prawo (An der Ziegelei) - w lewo (Auensiedlung), w prawo (Halbendorfer Weg) - przed miejscowością Halbendorf na skrzyżowaniu w lewo (znajdujące się na trasie szlabany - można objechać) - ścieżka rowerowa - objazd jeziora (Halbendorfer See po lewej). Po objechaniu jeziora w prawo kier. Trebendorf. W m. Trebendorf w lewo mijamy ośrodek sportowy - następnie ponownie w lewo - wjazd na ścieżkę rowerową (Tiergarten Str.) kier. prosto - tuż przed wieżą skręcamy w lewo - (brukowaną drogą) kierunek na Weisswasser - dojeżdżamy do drogi głównej - prosto - drugie światła w prawo-następnie długi odcinek prosto drogą rowerową do Krauschwitz - Bad Muskau Most Kolejowy przejście graniczne DE/PL - Łęknica OKSiR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Geopark - nieczynna kopalnia Babina Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m Trasę dla rowerzystów z Żar poleca Taz77 To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem. Po naszej stronie na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa usytuowana była kiedyś kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj mamy pięknie zrewitalizowany park z masą ścieżek dydaktycznych, zachowanymi upadowymi (skośne szyby) oraz wiele punktów widokowych i wieża obserwacyjna.

Jeziorek łącznie jest 26 (dostępnych z siodełka bez spiny 12) każde w innym kolorze, PH wody waha się w granicach od 2,4 do 3,7 max. Jak ktoś latał na chemię to wie że to odczyn kwaśny. O tym jak smakuje i boli przekonałem się osobiście przy źródle wód zażelaźnionych (PH 2.4) powiem krótko nie polecam nawet przemywać dłoni w np pięknym jeziorku turkusowym (przekonasz się za kilka godzin). Trasa którą jechaliśmy po geoparku prowadzi po starych nasypach byłej kolejki kopalnianej. Na każdej znajdują się co najmniej dwa miejsca do odpoczynku z punktrm widokowym. Wieża stoi przy jeziorku "afryka" nazwa wzięta z powodu jego kształtu Woda w nim ma PH 3.7 i ma kolor brązowy.

W zasadzie więcej nie ma co tłumaczyć tylko należy się udać i pokręcić

🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Przemkowa DOT5 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 210 m

Suma zjazdów: 210 m Trasę dla rowerzystów z Żar poleca Dolnoslaska_OT

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Boxberg (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 538 m Trasę rowerową mieszkańcom Żar poleca Dawidos

Trasa wiedzie wokół kopalni odkrywkowej Weisswasser - Nochten, nad Jezioro Berwaldzkie (Bärwalder See), które jest pod względem powierzchni (13,6 km2) największym jeziorem Saksonii.

Trasa o zróżnicowanym poziomie trudności - umiarkowany wiatr może utrudnić przejazd na otwartej przestrzeni odkrywki - trasa wiedzie jednak głównie po równinach. START Łęknica OKSIR - kierujemy się na Most Kolejowy - przekraczamy granicę – skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową - dojeżdżamy do m. Krauschwitz - dalej ścieżką rowerową kierujemy się do m. Weisswasser - w m. Weisswasser na pierwszych światłach skręcamy w lewo - następnie duże skrzyżowanie w prawo w ul. Wagenfeld Ring, na następnym skrzyżowaniu w lewo w Bautzener Str. - jadąc ciągle prosto docieramy do kopalni odkrywkowej i wieży Am Schwerenberg - mijamy szlaban wkraczamy na trasę rowerową przy kopalni - Nochten - skręcamy w lewo kierunek Boxberg, podążamy tą trasą przez ok 12 km - następnie kierujemy się do Findlingspark Nochten - wracamy stamtąd z powrotem ul. Parkstrasse - do drogi nr 156 na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo do m. Boxberg -następnie prosto do jeziora Bärwalder See - stamtąd cofamy się do drogi głównej - w prawo w drogę Friedensstrasse - dalej prosto na ścieżkę rowerową - kierunek Rietschen. W m. Rietschen - w lewo kierunek Bad Muskau - przejście graniczne/Most Kolejowy DE/PL - Łęknica OKSIR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

