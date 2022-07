Rowery miejskie w Żarach. Za ile i gdzie można skorzystać? Małgorzata Fudali Hakman

Można już pożyczyć sobie rower od miasta i pojechać w siną dal... No może nie do końca, ale rowery miejskie są już do dyspozycji mieszkańców miasta. Wystarczy znaleźć stację, zapłacić i wskoczyć na siodełko. Zobaczcie ile to kosztuje i gdzie można zostawić rower jak już nam się znudzi.