Rozgrywki A klasy. Delta Sieniawa Żarska pomęczyła się z Płomieniem Czerna

Ten mecz miał być łatwy i przyjemny, a zakończenie rundy jesiennej piłkarze Marka Sitarka mieli przypieczętować wysokim zwycięstwem nad przedostatnią drużyną w tabeli. Okazało się, że gospodarze postawili liderowi trudne warunki na leśnym boisku w Czernej i zamiast spacerku sieniawianie musieli sie namęczyć, żeby wywieźć z z trudnego terenu 3 pkt. Do przerwy prowadzili tylko 1:0 po golu Bartka Pruchniaka.

Druga połowa zadecydowała

W drugiej połowie, mimo ze goście mieli przewagę optyczna to bramka Płomienia była jak zaczarowana a golkiper gospodarzy uwijał sie w niej jak w ukropie Delta atakowała, ale jakoś tak bez przekonania. Widać było, że piłkarze z Sieniawy myślami są już na... gdzieś tam. Do tego stopnia byli rozkojarzeni, że w 62. minucie gospodarze wbili im wyrównującego gola, a zrobił to Adrian Tunay Yaman, który popisał się wspaniałym technicznym strzałem godnym Lionela Messiego.