Rozgrywki B-klasy. Nudy na pudy, czyli jak sędziować tyłem do zawodników. Mecz Mirostowiczanki z Raptusem był ciekawym pojedynkiem...

Goście przyjechali do Dzikowic gołą jedenastką i nie narzucali tempa szanując swoje zdrowie i siły. Do przerwy przegrywali 0:1 po bramce kapitana zespołu z Dzikowic Eryka Szczapa. Trochę nadziei w serca przyjezdnych wlał fakt, że gospodarze od 34. minuty grali w osłabieniu, ponieważ za drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną boisko opuścił Mateusz Nagi.

Po przerwie goście rzucili do boju wszystkie siły jakie im jeszcze pozostały, czyli eufemistycznie mówiąc, poruszali się prawie z prędkością światła i usiłowali strzelić wyrównującego gola. Udało im się to w 55. minucie, gdy do bramki trafił Maciej Rosiak. Eforia była jednak krótka, bo minutę później znów na listę strzelców wpisał się Rosiak. Ale tym razem trafił do własnej siatki fundując Raptusowi trafienie gratis. taka promocja(nie z Biedronki). I znów trzeba było odrabiać.