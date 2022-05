Rozgrywki żarskiej B klasy. Dzień Konia Sitarinho! Nysa Trzebiel pokonała drugi zespół Delty Sieniawa Żarska

Cieszący się już z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej zawodnicy z Trzebiela, w prawdziwie przyjacielskiej atmosferze, pokonali bez problemu Deltę Sieniawa Żarska 6:3. Od początku to gospodarze mieli przewagę, ale na drodze do bramki Delty stał, niczym Rejtan na stopniach Sejmu, Marek "Czarna Pantera" Sitarek, który niesamowitymi interwencjami nie pozwolił miejscowym na otwarcie wyniku.

Obrona rzutu karnego przez Marka Sitarka

Po obronie rzutu karnego natchnął swoich zawodników do agresywniejszej gry i niespodziewanie w 30. minucie to oni objęli prowadzenie po świetnej akcji strzale Mateusza Wojdy. To podrażniło zawodników Nysy, którzy wzięli się ostro do roboty i w 10 minut strzelili 3 bramki. W drugiej części marek Sitarinho Sitarek, opuścił własne pole karne i trykot bramkarski zamienił na koszulkę gracza z pola, po czym strzelił gospodarzom dwie bramki. To był ewidentnie dzień konia "Sitara" i mimo że Delta mecz przegrała to najlepszym zawodnikiem na boisku był bez wątpienia Marek Sitarek.