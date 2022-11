Rozmowa z księdzem z żarskiej parafii. O śmierci, ale także przesądach i zabobonach, które wciąż są w nas zakorzenione

Da się nie bać śmierci?

Chyba nie ma człowieka, który nie bałby się śmierci. Człowiek doświadcza przemijalności. Im jest starszy, to doświadcza bardziej, że już pewnych rzeczy nie może robić, jak kiedyś. To jest bardzo trudne. Podczas odwiedzin chorych słyszymy, że: „Zawsze byłam energiczna. Wszędzie mnie było pełno i nagle nogi odmawiają posłuszeństwa”. Nieraz ludzie się załamują. Pamiętam, miałem taką sytuację, kiedy kobiecie amputowano obie nogi, a była bizneswoman. W szpitalu rozmawialiśmy. Płakała i pytała: „Jak mam teraz żyć?”.

Ludzie nie potrafią się pogodzić, że jest przemijalność, starość i że na końcu jest śmierć. Szukają sposobu, aby to zatrzymać. Stosują suplementy, tabletki, jakiś fitness, żeby być wiecznie młodym. W pewien sposób odkładają to na później, ale to i tak przychodzi. I jak sobie z tym poradzić? Kultura też nam narzuca pewne zachowania, żeby np. z dziećmi o śmierci nie rozmawiać, czy ubiór, żeby nie był zbyt czarny, bo przywoła śmierć. To jest naturalny strach w nas.