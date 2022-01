Różowa skrzyneczka w Żarskim Domu Kultury. Niezwykła akcja wspierająca dziewczęta

Różowa skrzyneczka to akcja, która ma wspierać młode dziewczęta w problemach związanych z brakiem dostępu do artykułów higienicznych. Niestety, choć to trudne do uwierzenia, wiele dziewczyn zwyczajnie nie stać na kupno podpasek czy tamponów, a zdarza się, że nie zawsze są przygotowane na nagłe sytuacje. Stąd inicjatywa Różowej skrzyneczki, do której przyłączył się Żarski Dom Kultury. W ramach akcji w skrzyneczkach mają się znaleźć podpaski, tampony, wkładki. Jeśli ktoś ma nadmiar tych artykułów, może je dostarczyć do skrzynek.