Ruiny dawnych Zakładów Ceramicznych w Mirostowicach Dolnych. Na ten widok aż serce pęka

Chodziliście do Ceramika? Musicie zobaczyć te zdjęcia

Ślady dawnej świetności

Dzięki uprzejmości Danuty Kudlińskiej, publikujemy zdjęcia z terenów Mirostowickich Zakładów Ceramicznych. To miejsce, które kilkadziesiąt lat temu tętniło życiem, dziś jest opustoszałe i popada w ruinę. Po likwidacji Zakładów, z początkiem lat 90., budynki i wyposażenie z każdym rokiem wygląda coraz gorzej. Ściany z charakterystycznej, czerwonej cegły, na nich płaskorzeźby, efektowne zdobienia, to już tylko ślady dawnej świetności. Teren jest w prywatnych rękach. To miejsce przyciąga także miłośników urbexu.