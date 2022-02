Ruiny starej "Bawełny" w Żarkach Wielkich leżą 30 kilometrów od Żar. W dawnej fabryce powstało nielegalne wysypisko śmieci

Niebezpieczny śmietnik

Po dawnej świetności nie ma nawet śladu. Teraz to wyspa najeżona niebezpiecznymi ruinami pofabrycznych budynków. Miejsce to odegrało również swoją rolę w historii kryminalnej, tędy wiódł jeden z głównych szlaków przemytniczych na granicy zachodniej. Grupy przestępcze były tutaj tak mocne, że nawet pogranicznicy bali się tutaj zapuszczać. Dzisiaj niestety jest to także nielegalne wysypisko śmieci.

Zaalarmowali nas zaniepokojeni mieszkańcy, którzy nie mogą już patrzeć jak to miejsce zamienia się w wysypisko śmieci.

Zapytaliśmy w urzędzie gminy Trzebiel, na której terenie leży wyspa, o status tego miejsca.