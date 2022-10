Rusza kolejny remont w Żarach. Od poniedziałku rozpoczną się prace przy ulicy Staszica, będą kolejne utrudnienia w mieście

To kolejny etap remontu ulicy Staszica. Zaledwie kilka miesięcy temu zakończono prace na odcinku od Kilińskiego do Ludowej. Teraz prace będa prowadzone wzdłuż Staszica od Ludowej do Zielonogórskiej. Skrzyżowanie Staszica z Ludową będzie przejezdne, ale na remontowany odcinek będa mogli wjechać tylko mieszkańcy i tylko od strony ulicy Zielonogórskiej. Realizacją inwestycji zajmie się firma PK Pekom. Lipy, które miały zostac wycięte przed rozpoczęciem prac, zostają na swoim miejscu.