Ruszyły zapisy do 5 edycji projektu „Kobiecość w obiektywie”

Ta wspaniała inicjatywa skierowana jest do wszystkich pań, które chcą odkryć siebie na nowo. Pomóc w tym mają piękne makijaże wykonane przez profesjonalne wizażystki z Akademii Wizażu i Stylizacji Anny Błażejewskiej Gruzy, eleganckie kreacje, stylowe wnętrza luksusowego hotelu, warsztaty z rozwoju osobistego, a przede wszystkim niepowtarzalna, serdeczna atmosfera, o którą zadba sama inicjatorka projektu, pani Ewa. Całość wydarzenia uwieczniona zostanie przez fotografów z Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.

– „Kobiecość w obiektywie” to spotkanie w przepięknym miejscu – w tym roku jest nim Żabi Dwór pod Zieloną Górą. Podczas wydarzenia uczestniczki mają zapewniony makijaż do sesji zdjęciowej, indywidualny czas z fotografem, do tego dochodzą warsztaty rozwoju osobistego, które z wielką przyjemnością prowadzę. Dodatkowo mamy zapewniony dostęp do strefy SPA oraz zachwycające posiłki serwowane przez szefa kuchni. Jest to nasz kobiecy czas, pełen pozytywnej energii, wymiany doświadczeń, życzliwości, możliwości poznania innych, ciekawych kobiet, zainspirowania się nawzajem. Przede wszystkim jest jednak to czas, kiedy możemy zobaczyć siebie w innej odsłonie, celebrować i uhonorować naszą kobiecość i naładować nasze baterie na wyzwania, które niesie nam życie – mówi Ewa Kołodziejczyk i kontynuuje: