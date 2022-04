Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żarach. Zobacz wspaniałe czworonogi, które czekają tutaj na nowy dom

4 kwietnia obchodzimy dzień bezdomnych zwierząt. Jeśli marzycie o czworonogu, może warto pomyśleć o adopcji psiaka ze schroniska. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia zwierzaków do adopcji.

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żarach jest kilkadziesiąt psów, które czekają na swój nowy dom. To na ogół kilkuletnie psiaki. Pracownicy schroniska regularnie publikują ogłoszenia ze zdjęciami zwierzaków, z opisem charakteru, wiekiem, historią. Warto jednak pamiętać, że po adopcji zachowanie psa może się zmienić ze względu na nową sytuację. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia psiaków, które aktualnie czekają na nowy dom. Aktualne ogłoszenia o adopcji znajdują się również na portalu Olx.pl.

Jak wygląda adopcja? Nie jest to skomplikowany proces.

Pies to obowiązek, a nie zabawka

Na pewno wymaga przemyślenia. Nie każdy pies nadaje się do domu, w którym przebywają małe dzieci, a to właśnie dzieci najczęściej nalegają na przygarnięcie czworonoga. Pamiętajmy, że to ogromny obowiązek, nie zabawka, którą można oddać do sklepu.

Jak wygląda procedura adopcji? Poniżej macie dokładne zasady, które znajdują się także na stronie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej.

Procedura adopcji

Zwierzęta przebywające w Schronisku oddawane są nowym właścicielom nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska. W wyjątkowych sytuacjach, zwierzęta mogą być oddawane prze upływem tego terminu, pod warunkiem, że osoba nabywająca zwierzę złoży na piśmie zobowiązanie zwrotu zwierzęcia w przypadku, gdy w tym czasie do Schroniska zgłosi się osoba posiadająca prawo do tego zwierzęcia, istnieje również możliwość wcześniejszego zabrania szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia, które utraciły naturalną matkę.

Zbadane przez weterynarza

Psy wydawane są do adopcji po zbadaniu przez weterynarza oraz po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i wszczepieniu mikroczipa. Osoba nabywająca zwierzę zobowiązana jest do przedstawienia dowodu tożsamości, podpisania umowy adopcyjnej, która zobowiązuje ją do sprawowania właściwej opieki nad zwierzęciem, podpisanie zgody na umieszczenie danych w ewidencji właścicieli zwierząt, uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem – szczenięta do osiągnięcia 6 m-cy wydawane są za opłatą 40,59 zł, powyżej 6 m-cy oraz psy dorosłe w wieku do 6 lat 55,35 zł, natomiast psy powyżej 6 roku życia wydawane są nieodpłatnie.

Tylko zdrowe zwierzęta do adopcji

Pies nie zostanie wydany osobie, która nie ma ukończonych 18 lat oraz osobie, która wskazywać będzie na spożycie alkoholu. Również nie wydaje się zwierząt chorych, z wyjątkiem przypadku, gdy zgłosi się właściciel. Zabrania się wydawania suk w okresie poporodowym, które są w trakcie karmienia szczeniąt przed ukończeniem przez nich 8 tygodnia życia, chyba, że osoba chętna na adopcję, wyrazi chęć na zabranie całego miotu wraz z matką. Osoba adoptująca psa, w celu jego zabrania ze schroniska, powinna posiadać odpowiedni sprzęt do zabezpieczenia – smycz, obroża, a w razie konieczności - kaganiec.

źródło:strona schroniska w Żarach

Zobacz też schronisko w Zielonej Górze

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Szkolenia medyczne ukraińskich żołnierzy