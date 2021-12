Ścieżki rowerowe do 19 km od Żar. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Żar

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Żar, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Żarach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 05 grudnia w Żarach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 32,9 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 258 m

Suma zjazdów: 1 269 m

Trasę dla rowerzystów z Żar poleca Dawidos

Trasa jest bardzo urokliwa i łatwa - przebiega przez Geościeżkę, wiedzie po terenach dawnej kopalni Babina, w Chwaliszowicach i Żarkach Wielkich - przebiega nieopodal warowni i wieży Rycerzy Rabusiów (trzeba odbić z trasy, obiekty są zaznaczone na mapie), po niemieckiej stronie od miejscowości Zelz możemy podziwiać urokliwe morenowe tereny doliny Nysy Łużyckiej, rezerwat leśny Schwarze Grube, bajkowy las - Marchenwald oraz w okolicy Pusack - wilczy wąwóz - Volfschlucht (wejście od strony Marchenwald), powrót skrajem Parku Mużakowskiego (UNESCO).