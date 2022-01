Ścieżki rowerowe do 19 km od Żar. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Żar, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa atrakcyjna krajobrazowo, ukazująca dolinę Nysy Łużyckiej, morenowe wzniesienia, zabudowania i elementy folkloru kultury łużyckiej, powrót przez Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina".

START Łęknica OKSIR, ul. Wojska Polskiego - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową (szutrową) - udajemy się nią do ul. Dworcowej tam w prawo - następnie wzdłuż brukowanej ul. Dworcowej ok. 50 m skręcamy w prawo na gruntowy odcinek ul. Leśnej i kierujemy się nią do tunelu pod obwodnicą, za tunelem w lewo na Ścieżkę Geoturystyczną “Dawna Kopalnia Babina”- przejeżdżamy geościeżkę (ok 4 km) - wyjeżdżamy w m. Nowe Czaple - gminną drogą asfaltową kierujemy się na m. Lipinki Łużyckie - za m. Nowe Czaple przy rozwidleniu dróg opuszczamy drogę gminną, trzymamy się prawej strony, wjeżdżamy do lasu, tą drogą dojeżdżamy do m. Czaple, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku m. Wymiarki - dojeżdżamy do m. Dobrochów i na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku m. Przewóz - w m. Przewóz przekraczamy granicę - Przewóz/Podrosche - następnie tuż po przekroczeniu granicy w prawo - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową (wzdłuż Nysy Łużyckiej), którą dojeżdżamy do m. Bad Muskau - w m. Bad Muskau kierujemy się na niebieski most kolejowy - przekraczamy granicę - Bad Muskau/Łęknica/OKSIR.