Ścieżki spacerowe do 67 km od Żar. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 14 - 15 maja?

Wycieczki ze spacerem z Żar

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 67 km od Żar, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Żarach ma być 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Żarach ma być 22°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,71 km

Czas trwania spaceru: 34 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 5 m

Suma zejść: 8 m

Trasę spacerową mieszkańcom Żar poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje na szlaku:

Kuźnica Skakawska /św. Roch/ -kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe, pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyplowego z 700-400 p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku.

