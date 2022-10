Sercem czuje, a mózgiem pracuje, czyli wywiad z Teresą Juźko, która pisze "po męsku"

Teresko znamy się od kilku lat i z zainteresowaniem śledzę przebieg twojej kariery. Choć pewnie ty sama nie uważasz, że robisz karierę. Wiem, że piszesz od dawna. Proszę powiedz, w jaki sposób powstają Twoje dzieła?

To nic nadzwyczajnego. Człowiek po prostu siada i pisze. Wszystko najpierw rodzi się w mojej wyobraźni, bo mam ją bardzo bogatą (śmiech). Moja pierwsza powieść pod tytułem „Ślad Białego Wojownika” była zwykłą niezgodą na otaczającą mnie rzeczywistość oraz czymś w rodzaju młodzieńczego buntu. Pisałam ją w wyjątkowo szybkim tempie, przez co nie do końca jestem z niej dumna. Zmieniłabym w niej wiele, szczególnie fakt, że występuje w niej tak wiele wulgaryzmów. Pojawiają się licznie i natrętnie. Drugą, czyli „Najpiękniejsze Miejsce” pisałam będąc w drodze. Wiesz, wiele wówczas podróżowałam - głównie autostopem i pociągami. Darłam do stolicy Niemiec i czeskiego Brna. Może przez to jest nieco chaotyczna. Zastosowane w niej odrealnienia inspirowane były oniryczną twórczością Patti Smith oraz zawadiackimi tekstami Witkacego, takimi jak „Nienasycenie”. Moja najnowsza powieść, czyli „Słodka i Marsowy” wydaje mi się moim najdojrzalszym do tej pory tekstem. Dostępna jest w Internecie na moim blogu „backstage otwARTy, to nie są żARTy”.

Powieść dostępna jest TUTAJ

Nie czekałam na odpowiedź wydawnictw. „Słodką i Marsowego” tworzyłam już na spokojnie, ważąc niemalże każde ze słów i przecinków. To nie znaczy oczywiście, że literówki się tam nie przydarzają (śmiech). Inspirację czepię z głowy, z mózgu. Sercem czuję, mózgiem pracuję.

Okładka powieści Słodka i Marsowy Archiwum Prywatne

A odnośnie tytułów – powstają na początku czy wyłaniają się dopiero przy końcu pisania danego tekstu?

Różnie z tym bywa. Tytuł niewiele znaczy. Najważniejsza jest treść i przekaz. Czasami wystarczą mi dwa słowa, by zapełnić zdaniami wiele stron. Wtedy nazwa okładkowa pojawia się zgodnie z całością wypowiedzi literackiej. Przy pierwszej powieści tytuł pojawił się na samym końcu i był jakby uwieńczeniem całości. Przy drugiej to tytuł był puntem wejściowym całej fabuły. Co tyczy się za to „Słodkiej i Marsowego” to długo się wahałam. Miałam jakieś długie i nudne tytuły robocze, ale je odrzuciłam i pozostałam przy najprostszej formie.

