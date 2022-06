Sesja rady powiatu żarskiego. Starosta Józef Radzion z absolutorium od radnych

W czwartek 30 czerwca radni powiatu żarskiego podjęli decyzję w sprawie udzielenia absolutorium staroście Józefowi Radzinowi. Bez większych niespodzianek, wszyscy głosowali za. Absolutorium to akceptacja działań budżetowych dla włodarza. I chociaż w budżecie powiatu znalazło się 9 milionów nadwyżki, radny Franciszek Wołowicz przyznał, że w przyszłości można odważniej planować inwestycje. - Jeśli miałbym się do czego przyczepić to tylko do tego, że skoro zostało nam 9 milionów nadwyżki, to możezbyt ostrożnie planujemy budżet?