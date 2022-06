Skarby na targowisku w Żarach. Zobaczcie, jakie starocie można tutaj kupić w każdy wtorek i piątek Aleksandra Łuczyńska

Nie tylko warzywa i owoce, czy kwiaty kupicie na żarskim targowisku. W każdy wtorek i piątek to miejsce przyciąga także wielu miłośników staroci i nie tylko. Dostaniecie tutaj meble z drugiej ręki, przedmioty użytku codzinnego, przybory kuchenne, ubrania czy zabawki dla dzieci. To prawdziwy pchli targ, na którym można znaleźć wiele pięknych skarbów. Zajrzyjcie do naszej galerii.