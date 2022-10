Skauci Europy z Żar to jedyna taka drużyna w województwie. Zbiórki mają w lesie, bo stawiają na kontakt z naturą. Gdzie można ich spotkać?

-Należymy do hufca legnickiego, ponieważ jesteśmy jedyni w województwie, dlatego też oparcia, pomocy musimy szukać na razie u sąsiadów-opowiada drużynowa Ella Markulak. -W tym roku skautowym swoją działalność rozpoczyna żeński zastęp harcerek - to nasze wilczki, które ukończyły klasę IV.

Jak to działa?

Akela to drużynowa gromady żeńskiej. Jest nią Ella Markulak , która może liczyć na wsparcie u przybocznych Barbary Polus, Anieli Agopsowicz oraz Natalii Górskiej. Nieocenioną pomocą jest też Alicja Skrabalak, która od tego roku skautowego została przyboczną i będzie służyć pomocą w prowadzeniu harcerek. Chłopcami zajmuje się Akela-Ryszard Skrabalak, który jeszcze czeka na wsparcie w postaci przybocznych.

-Kontakt z przyrodą uczy nasze dzieci wytrwałości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także samodzielności. Co ważne, wilczki przebywając tak często na świeżym powietrzu, nabierają odporności.

Jedna, wielka rodzina

-Od tego czasu dużo się nauczyliśmy i o wiele bardziej samodzielni rozpoczynamy kolejny rok skautowy. W marcu nasze gromady po raz pierwszy uczestniczyły w pielgrzymce Skautów Europy w Krzeszowie. -Było to dla nas ogromne przeżycie. Mogliśmy zobaczyć jak wielu nas jest i jaką wspaniałą rodzinę tworzymy-mówi Akela.

Dżungla i…modlitwa.

Skauci Europy nie tylko hasają po lasach, ale też modlą się i rozwijają duchowo. Dzieci w skautingu mają możliwość przygotowania się do I Komunii Świętej, natomiast harcerki i harcerze swoją duchowością dzielą się na zbiórkach, które już organizują samodzielnie.

Dlaczego Skauci Europy są wyjątkowi?

-Moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się gdy miałam 6 lat - trwała bardzo długo. Byłam też drużynową 6. Gromady Zuchowej LOLKI w Żarach przez 6 lat w ZHP. Niestety z tej formy działalności musiałam zrezygnować z uwagi na zmiany jakie zaczęły być zauważalne nie tylko dla mnie, ale i dla rodziców moich zuchów. Postanowiłam więc przejść do organizacji, w której Bóg i wychowanie w trosce o człowieka jest priorytetem, a tą organizacją okazali się Skauci Europy. Jak sama nazwa mówi...Europy, czyli nasza działalność wykracza poza granice państwa, co daje nam wiele możliwości działania, poznawania, nauki, kreatywności i rozwoju-twierdzi Elżbieta Markulak.

Wszystkie zbiórki odbywają się w terenie, głównie w lesie. Małgorzata Fudali Hakman/Skauci Europy z Żar

Czekamy na chętnych, którzy przyłączą się do nas wesprą nas swoim zaangażowaniem, pomysłami i poświęcą swój cenny czas dla drugiego człowieka, co da z pewnością wiele satysfakcji i wdzięczności.

Kontakt do Elżbiety Markulak: telefon 695967555