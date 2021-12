Śmieciowy armagedon w Żarach. Syf i góry śmieci. Kto odpowiada za bałagan w centrum miasta? Dlaczego żarski PEKOM nie wywozi odpadów?

Po uchwaleniu i wprowadzeniu w życie tzw. Ustawy Śmieciowej wszyscy myśleli, że problem nieczystości mamy z głowy. Niestety to wtedy dopiero zaczęły się prawdziwe problemy. Wspólnoty mieszkaniowe, musiały urządzić miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych, za które są odpowiedzialne. to znaczy muszą utrzymywać w nich porządek i dbać o odpowiednie pojemniki dostarczane przez PEKOM. Wybudowano więc zamykane wiaty, a zarządcy rozdali klucze swoim mieszkańcom i wydawałoby się, że wszystko jest w porządku.

Jednak do czasu, ponieważ pod zamykane boksy nieznani osobnicy, miłujący czystość i porządek, zaczęli podrzucać śmieci. Jeżeli dodać do tego tony odpadów, których PEKOM nie uprzątnął zanim zostały wybudowane zamykane wiaty. to rysuje się prawdziwy obraz śmieciowego armagedonu. I co z tego, że lokatorzy bloków, które za ciężką kasę postawili boksy i wyrzucają tam śmieci, jak obok ktoś usypuje góry odpadów, wywozi gruz i meble?