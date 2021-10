Śmiertelny wypadek na obwodnicy Jasienia. Motocyklista zginął na miejscu. To druga ofiara tragicznej soboty w tej okolicy. Mamy nowe fakty!

Aktualizacja

W godzinach wieczornych, przy zapadającym już powoli zmierzchu, na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z obwodnicą Jasienia(przy stacji Lotosu) doszło to tragicznego w skutkach wypadku.

Nowe fakty!

Kierujący pojazdem marki Ford Fokus, 35-letni obywatel Ukrainy, mieszkający w powiecie żarskim, był trzeźwy. Został zatrzymany do dalszych wyjaśnień. Samochodem podróżowało 3 obywateli Ukrainy.

Motocyklista, który zginął na miejscu, to 24-letni mieszkaniec Lubska, który jechał z Żar do domu.

Prokuratura bada przebieg wypadku.