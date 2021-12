Smogowe płuca po ponad dwutygodniowym pobycie w Żarach pojechały do Ciechocinka. Zobaczcie jak wyglądają!

Instalacja wyposażona w odpowiednie filtry pozwala naocznie przekonać się co trafia do naszych prawdziwych płuc i krwioobiegu.

A wszystko po to, by świadomość palącego problemu, jakim jest smog, dotarła do jak najszerszego grona odbiorców i zachęcała do jak najszybciej likwidacji kopciuchów.