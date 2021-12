Śnieg w Żarach. Zima ma wrócić w nocy z poniedziałku na wtorek. Czekają nas białe święta? Aleksandra Łuczyńska

Według synoptyków w nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 grudnia) wróci do nas zima. W Żarach ma spaść śnieg, a temperatura w nocy spadnie poniżej zera. Czy to oznacza, że możemy spodziewać w tym roku białych świąt? Z pewnością byłyby to wyjątkowo magiczne i piękne dni. Ostatni atak zimy mieliśmy w mieście 10 grudnia. Zobaczcie, jak pięknie wyglądały Żary.