Sokolanki wygrały z Liderem Świebodzin w ostatniej minucie meczu

Tym razem rywalkami podopiecznych Marioli Sieńko był mocny zespół Lidera Świebodzin. Mecz był bardzo wyrównany i po zaciętej pierwszej połowie prowadziły co prawda żaranki, ale tylko jedna bramką. W drugiej części wydawało się, że gospodynie kontrolują mecz, bo odskoczyły Liderowi na 4 bramki, ale wtedy podopieczne jana Kanieckiego wzięły się ostro do roboty i doprowadziły do remisu. w końcówce więcej zimnej krwi miały miejscowe, które rzucając bramkę w ostatniej minucie wyszły na prowadzenie, którego nie oddały do końca, wygrywając 21:20.