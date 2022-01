Spektakle, koncerty czyli kulturalny rozkład jazdy w Żarach. Co będzie się działo w naszym mieście w najbliższych tygodniach

Co dzieje się w mieście? Jeśli jesteście głodni kultury, chcecie ruszyć się z kanapy i na żywo posłuchać muzyki, obejrzeć spektakl, sprawdźcie, co będzie się działo w Żarach w najbliższych tygodniach.

13 stycznia (czwartek) o 18.00 spektakl "Ławeczka w słońcu". Na scenie żarskiej Luny zobaczymy Grażynę Barszczewską, Wojciecha Wysockiego oraz Wojciecha Wysockiego. Bilety w cenie od 95 zł są dostępne [a]https://www.kupbilecik.pl/imprezy/62364/%c5%bbary/%c5%81aweczka+w+s%c5%82o%c5%84cu#;tutaj[/a]

29 stycznia (sobota) o 18.00 koncert Adama Mikulskiego i jego gości pod tytułem „A.M and Friends Project”. W koncercie wystąpią : Janusz Strobel i Nula Stankiewicz, Jarosław Wasik, Adam i Marek Mikulscy, TenStrings Duo, Mikulscy Quartet Będ, Kwartet smyczkowy „Stretto”. Koncert odbędzie się w sobotę 29 stycznia 2022r. o godz.18.00 w Sali widowiskowej ŻDK „Luna”. Bilety w cenie 80 zł. do nabycia w Restauracji „Lew” w Żarach ul.Osadników Wojskowych 52/53

W galerii w sali Luna do lutego można obejrzeć wystawę rysunków i malarstwa Janusza Zauścińskiego.

Do 28 stycznia w Salonie Wystaw Artystycznych w Rynku czynna będzie wystawa "Bohaterowie" kolektywu Nanga Pictures.

Z kolei na sobotni (15 stycznia) koncert zespołu Raz Dwa Trzy bilety rozeszły się, jak ciepłe bułeczki.

WIDEO Zobacz też wystawę w Salonie Wystaw Artystycznych

