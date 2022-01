Sportowcy pomagają potrzebującym! Młody koszykarz i lekkoatleta potrzebuje waszego wsparcia. Przyda się każda złotówka

Tak na stronie Zrzutka.pl napisała mama walcząca o zdrowie swojego syna:

Drodzy Rodzice ,znajomi ,przyjaciele.

W dniu 18.10.2021 podczas zawodów szkolnych kontuzji kolana doznał mój syn Jakub Mysiorek. Jest to niestety druga taka kontuzja w dość krótkim czasie .W zeszłym roku Kuba miał operowane lewe kolano teraz natomiast operacji wymaga prawe. Koszty takiego zabiegu są bardzo wysokie ,bo ok.15 tysięcy złotych. Niestety na operację z NFZ czas oczekiwania jest od 18 do 24 miesięcy. Syn ma już wyznaczony termin operacji ,teraz potrzebne są na nią fundusze. W Kuby życiu sport odgrywa bardzo ważną rolę. Syn od zawsze reprezentował szkołę we wszystkich możliwych zawodach sportowych. Najpierw szkołę podstawową, teraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach ,do którego uczęszcza. Kuba jest zawodnikiem BC Swiss Krono Żary(który zapewnił operację i rehabilitację przy pierwszej kontuzji) , kadrę województwa Lubuskiego oraz był członkiem Kadry Polski. Zwracam się więc z ogromną prośbą do państwa o pomoc. Proszę pomóżcie Synowi wrócić do sportu i zdobywać najwyższe cele :) Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcą pomóc

BC Swiss Krono Żary

LINK DO ZRZUTKI

https://zrzutka.pl/an8p82