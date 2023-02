Sprawa Olafa Napiórkowskiego, byłego wiceburmistrza Żar, warunkowo umorzona. Ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na dwa lata

Wymusił pierwszeństwo

Po festynie został na zakrapianej imprezie. Wypił ok. 200 - 300 ml wódki. Nie chciał wracać skuterem, ale zadzwonił do niego młodszy syn. - Był akurat świeżo po zdjęciu gipsu, powiedział, że przerwócił go nasz pies, to owczarek środkowoazjatycki, który waży 80 kilogramów. Pies wybiegł poza ogrodzenie. Zaniepokoiłem się, że coś mogło się stać synowi, nie chciałem też, żeby pies zrobił krzywdę osobom trzecim. Zadzwoniłem do żony i do starszego syna, ale nie odbierali - wyjaśniał były wiceburmistrz, który feralnego wieczoru, wiedząc, że jest pod wpływem alkoholu, wsiadł na skuter i pojechał w kierunku domu. Po drodze wymusił pierwszeństwo na radiowozie policyjnym na skrzyżowaniu ulicy Leśnej z Kaszubską. Jak mówił, zapomniał o zmianie organizacji ruchu i jechał na pamięć, nie patrząc na znaki. Napiórkowski przyznał się do tego, że jechał pod wpływem alkoholu i poddał się dobrowolnie karze. Obrona złożyła wniosek o warukowe umorzenie sprawy. Do wniosku dołączono opinie osób współpracującym dotychczas z samorządowcem.