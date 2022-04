Sprzedawali "trefny" towar na bazarze w Łęknicy. Zostali zatrzymani przez policjantów z Żar i straż graniczną z Tuplic

Podczas wspólnych działań policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żarach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej z Tuplic, zabezpieczono podrabiany towar. Ponad 150 sztuk koszulek, bluz, spodni oraz obuwia, na których bezprawnie umieszczone było logo różnych znanych, światowych marek nie trafi już do sprzedaży. „Trefny” towar znajdował się na dwóch stoiskach handlowych w przygranicznej Łęknicy. Do sprzedaży oferowali go 53-letnia kobieta i 47-letni mężczyzna – mieszkańcy powiatu żarskiego. Łącznie szacunkowa wartość oryginalnych odpowiedników zabezpieczonych rzeczy to ponad 30 tysięcy złotych. Osoby, które je sprzedawały zostały już wstępnie przesłuchane. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie.