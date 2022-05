Stare, nowe Kresy i wizyta wicemarszałek Sejmu w Olbrachotwie. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły śpiewacze

Prezentacja zespołów to część projektu "Stare, nowe Kresy". W świetlicy w Olbrachtowie Mała Tęcza, Złoty Kłos i Polne Kwiaty wystąpiły z okazji wizyty wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Wicemarszałek przyjechała z incjatywy posła Jacka Kurzępy i radnego powiatu Tadeusza Płóciennika. Gospodarzami spotkania byli: Leszek Mrożek - wójt gminy Żary, Lech Miszewski wójt Wymiarek, Mariusz Strojny - wójt Przewozu, Józef Radzion - starosta powiatu żarskiego, Henryk Janowicz - starosta powiatu żagańskiego, Piotr Kowalski - radny pow. żagańskiego, Tomasz Czajkowski - radny pow. żarskiego oraz stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza. Na prezentację przyjechał także Wojciech Perczak, wicewojewoda lubuski.

Nasze, rodzime

- To najpiękniejsza tęcza, jaką kiedykolwiek widziałam - przyznała wicemarszałek tuż przed występem Małej Tęczy. Dzieci ubrane w stroje kaszubskie zaśpiewały i zatańczyły, jak zawsze, przepięknie. - To wspaniałe, że dzieci uczą się ludowego śpiewu i tańca. To jest nasze, rodzime - mówiła wicemarszałek M. Gosiewska, dziękując rodzicom za wsparcie dzieci w realizacji pasji.