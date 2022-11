Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żarach dostali awanse i odznaczenia. W ich szeregi wstąpiło dwóch nowych funkcjonariuszy

Jak co roku, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, funkcjonariusze PSP otrzymują awanse i odznaczenia. W Żarach uroczysty apel odbył się w poniedziałek 14 listopada. Podczas uroczystości dwóch nowych strażaków złożyło ślubowanie, to Hubert Liczner i Jakub Zielonka. Młodszy brygadier Mariusz Morawski, komendant żarskiej komendy PSP wręczył awanse i gratulował wyróżnionym strażakom. Jak podkreślił, to trudny czas, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna w Ukrainie, strażacy aktywnie biorą udział w akcjach pomocowych dla uchodźców. Wcześniej zmagali się także z trudnym czasem pandemii. Komendant podziękował także cywilnym pracownikom PSP, bez których trudno wyobrazić sobie sprawne działanie komendy.