Studniówka 2022 maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. Przepiękny polonez w Pałacu Książęcym

To wyjątkowy rocznik maturzystów, nie tylko ze względu na naukę z pandemią w tle (gdy zaczynali naukę w pierwszej klasie, już po pół roku ogłoszono lockdown). To także ostatni rocznik licealistów, który miał okazję uczyć się w szkole średniej po ukończeniu gimnazjum. Kolejni maturzyści z liceów będą się bawić już jako czwartoklasiści. A tegoroczna studniówka SLO to było niezwykłe wydarzenie zorganizowane w Pałacu Książęcym w Żaganiu. W naszej galerii zobaczycie fotorelacje z otwarcia balu, który tradycyjnie, rozpoczął się polonezem.