Świąteczne ceny na targu w Żarach. Choinki żywe i sztuczne, ozdoby, łańcuchy świetlne można kupić przy ul. Lotników

Na targu w Żarach, we wtorkowy poranek 6 grudnia, nie było zbyt wielu chętnych na zakupy. Świąteczna atmosfera nie udzieliła się jeszcze handlarzom, których było mniej, niż zazwyczaj. Przy nielicznych stoiskach jest już sporo świątecznych artykułów, ale jeśli chodzi o artykuły spożywcze, nie ma dużego zainteresowania. Susz na kompot, który kosztuje ok. 5 zł za opakowanie (250 g), nie sprzedaje się jeszcze.

- Ludzie jeszcze nie kupują, to samo z burakami na zakwas czy kapustą, kiedyś na jednym targu sprzedawaliśmy po kilkadziesiąt główek kapusty, dziś jedną, kilka maksymalnie. Cena wcale nie jest dużo wyższa, bo ok. złotówkę więcej za sztukę - mówi nam jedna z handlujących.