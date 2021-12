Świąteczny Targ Śniadaniowy w Folwarku Zamkowym w Żarach. Czuć zbliżające się Boże Narodzenie

Lista wystawców na Targu Śniadaniowym w Folwarku Zamkowym w Żarach

1. Lenger Handmade - ręcznie szyte ubranka

2. Folwarczna spiżarnia - sery krowie

3.Masarnia Motyka-wędliny tradycyjne

4. Mąka i Cukier - wypieki

5. Rybacka Chata - ryby oraz przetwory z Wojnowa - dwa stoiska (Na dworze - świeże ryby, w środku - przetwory)

6.Koralinkowe Torty Żagań-ciasta, torty,makaroniki

7. Miody Debora - miody

8. Zamotkowane - ręcznie szyte zabawki

9.Sery Kozie Pazdrowscy Michał Pazdrowski-sery I przetwory z mleka koziego

10.Parzy się - palarnia kawy

11. Armilla -biżuteria

12. Fiu Bzdziu i Sól -ręcznie robione magnesy i kartki

13.Chatka Małgorzatki-wypieki

14. Łużyckie Konopie - produkty z konopi

15. Be or KNOT to be- opaski ręcznie robione

16.Świeczkowe Love-ręcznie robione świeczki

17. Miody Piotr Śmiglewski

18. Włoski sklep - produkty prosto z Włoch, świeże pomarańcze

19. Gospodarstwo Kowal - Żywe choinki

20. Świece w Puszce- zielonogórska manufaktura

21. Sad Solniki - soki, oleje -Susz Świąteczny

22. Przetwory Pani Romany

23. Malinówka - chleby, przetwory

24.Orchidlandia- kwiaty, drzewka

25. Rękodzieło Anny- wianki, dekoracje z drewna

26. Rękodzieło Jolanty - zabawki ręcznie robione

27.Karina Kmiecik- torby ręcznie szyte

28. Miody Piotr Śmiglewski

29.Oleje Lubuskie

30.Cukier Projekt -wypieki

31.Pan Jędrzej - alkohole regionalne, grzane wino

32.Góral - oscypki prosto z Zakopanego

33.Zdrowy Bochen - naturalne chleby, bagietki