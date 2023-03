Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu. Czy gzik powinien być serwowany w żarskich restauracjach?

W ramach projektu zorganizowano we wszystkich gminach wiele imprez turystycznych, m.in. rajdy rowerowe po Łuku Mużakowa czy Zielonym Lesie, biegi od wieży do wieży, przygotowano przewodnik, powstały filmy promocyjne, banery promujące region pojawiły się np. na autobusach w Poznaniu - Cel jest taki, żeby w przyszłości myśleć o ewentualnym przełączeniu Wzniesień Żarskich i Zielonego Lasu do parku krajobrazowego Łuku Mużakowa i dalej do samego Łuku Mużakowa - mówi Ireneusz Brzeziński, z żarskiego magistratu.

Gzik w każdej restauracji?

W ramach projektu powstała także aplikacja z mapami, opisem atrakcji turystycznych, ścieżkami turystycznymi. Oficjalne podsumowanie zorganizowano w Folwarku Zamkowym w poniedziałek 20 marca. To był m.in. okazja do spróbowania dań charakterystycznych dla kuchni łużyckiej. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach zaserwowali gościom tradycyjny gzik. - Według mnie to danie powinno być serwowane każdej żarskiej restauracji. Gzik, czyli ser biały z dodatkiem cebuli i do tego koniecznie olej lniany oraz ogórek ze Sprewaldu - mówi I. Brzeziński. Całowita wartość projektu to 381 tys. 502,05 euro, a kwota dofinansowania: 324 tys. 276,73 euro.

