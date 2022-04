Święcenie pokarmów w Żarach. W Wielką Sobotę wierni ruszyli do kościołów z koszyczkami. Pierwszy raz od trzech lat

Tradycja przynoszenia koszyków wypełnionych jedzeniem do świątyń istnieje od połowy XIX wieku. Wcześniej wierni przynosili pokarmy w wyznaczone miejsca, gdzie święcili je kapłani. A jeszcze do XVII wieku księża przyjeżdżali na wieś, gdzie stoły zastawiano suto jedzeniem. Gdy pojawił się zwyczaj przynoszenia pokarmów do świątyń, gospodynie szykowały ogromne kosze wypełnione po brzegi niemal wszystkim, co można było znaleźć w spiżarni. Dziś przychodzimy do kościołów z symbolicznymi koszyczkami. W środku znajdą się m.in. jaja, chleb, sól, baranek.