Sylwester w Żarach. Co z fajerwerkami? Urząd miasta podjął decyzję na podstawie opinii mieszkańców

Sylwester w Żarach w tym roku nie będzie huczny, a na pewno nie zadba o to miasto. Władze zapytały mieszkańców o opinię w sprawie pokazu sztucznych ogni. Zdecydowana większość osób, które wypowiedziały się od postem na profilu żarskiego Ratusza, była na "nie". Stąd ostateczna decyzja by pokazu nie organizować.

Mieszkańcy nie zgadzają się na hucznego Sylwestra głównie z powodu zwierząt cierpiących w czasie podobnych pokazów. Wrażliwe na wystrzały są też m.in. autystyczne dzieci, osoby starsze czy schorowane. Miasto namawia do tego by zrezygnować z indywidualnego używania fajerwerków. Zachęca też do wsparcia Stowarzyszenia APORT, które od lat współpracuje z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

ŻARSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "APORT"

nr konta do dobrowolnych wpłat na zwierzaki:

11203000451110000002855490

