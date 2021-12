Symbole świąt Bożego Narodzenia. Skąd wzięły się prezenty i choinka? Musisz to wiedzieć, zanim zasiądziesz do stołu

Choinka Kult żywego, zielonego drzewka iglastego wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. W przedchrześcijańskiej tradycji ludowej uważano je za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. Drzewo iglaste jako element bożonarodzeniowy pojawiło się po raz pierwszy w XVI wieku w Alzacji. Tam też dekorowano je ozdobami z papieru i jabłkami, co stanowiło nawiązanie do rajskiego drzewa. W XIX wieku choinka rozpowszechniła się w Anglii i Francji, a potem w krajach Europy Południowej. Dziś jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Swoją symbolikę mają także poszczególne dekoracje. Światełka zwiastować mają przyjście Chrystusa na świat, ozdoby to symbol łaski Bożej, łańcuch - węża-kusiciela, jabłka zaś - grzechu.