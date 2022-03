Szkoła przy ulicy Staszica w Żarach będzie Domem Pomocy Społecznej. - Niestety, nasze społeczeństwo się starzeje - tłumaczą władze miasta

- Obecnie mamy w DPS w Lubsku około stu osób, kolejka oczekujących to ok. piętnaście osób - mówi Katarzyna Pękala, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. - Koszt utrzymania w jednej osoby wynosi dziś ok. 5 tys. zł, w przypadkach, gdy wymagana jest pomoc specjalistyczna dochodzi nawet do 8 tys. zł miesięcznie.