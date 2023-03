Szkolne dyskoteki, mni playback show w żarskiej Jedynce. Te nagrania sprzed lat są, jak wehikuł czasu!

Chodziliście do żarskiej Jedynki przy ul. Szymanowskiego? Pamiętacie dyskoteki w szkolnym korytarzu w latach 90 - tych, hawajskie rytmy, karnawał, mini playback show? Niesamowite nagrania sprzed lat można oglądać dziś na Youtube.pl. Oglądaine ich to, jak prawdziwa podróż w czasie. Charakterystyczna muzyka, stroje, fryzury z lat 90 - tych. To były niesamowite czasy.