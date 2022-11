Szlachetna Paczka w Żarach. Można pomóc potrzebującym rodzinom przed świętami Bożego Narodzenia

Oto jej historia i potrzeby:

Rodzina Pani Agaty ma wiele problemów. Niektóre z nich wynikają z braku środków do życia, a inne są skutkami choroby Pani Agaty. Pani Agata od lat zmaga się z depresją. Etap myśli samobójczych i walki z demonami ma już za sobą. Powoli zaczyna dostrzegać pozytywy w swoim życiu. Choroba uniemożliwia podjęcie jej pracy i zabrała jej syna. Marek przebywa tymczasowo w domu dziecka. Rodzina walczy o jego odzyskanie. Janusz jest jedynym żywicielem rodziny. Jego emerytura to jedyny przychód rodziny. Janusz zajmuje się domem i pomaga córce wyjść z choroby. Mirek zdobył właśnie zawód elektromechanika i niedługo zaczyna swoją pierwszą pracę. Rodzina stara się jak może by związać koniec z końcem, ale musi się posiłkować niewielkimi kredytami. Przychód to 2500 zł. Koszty utrzymania rodziny wynoszą 1547 zł, co daje 318 zł na jedną osobę.