Szpital na Wyspie pozbywa się chirurgii. Budynek, w którym kiedyś mieścił się oddział, wystawiono na sprzedaż

Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły, zwany starą chirurgią, jest na sprzedaż. Tutaj mieścił się kiedyś oddział Szpitala na Wyspie. Nieruchomość ma powierzchnię 2.228 metrów kwadratowych.

część użytkowa 1637,80 mkw.,

strych – 352,90 mkw,

klatki schodowe – 237,3 mkw.

Działka to 2.268 metrów kwadratowych. Do tego budynek portierni - 26 mkw. Budynek

Cena wywoławcza to 3 miliony 300 tysięcy złotych. Rokowania będą przeprowadzone 30 listopada, do tego dnia można składać dokumenty. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w budynku administracji Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach lub telefonicznie - 537 188 761, 577 245 222.