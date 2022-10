Szpital na Wyspie w Żarach i ogromna inwestycja za czterdzieści milionów złotych. Szykują się ogromne zmiany

Szpital na Wyspie od dawna planował rozbudowę lecznicy. Kilka dni temu ruszyły pierwsze prace nad budową nowego skrzydła. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za dwa lata zostanie przeniesiony tutaj oddział geriatrii czy rehabilitacji, swoje miejsce znajdzie także centralna izba przyjęć. Inwestycja jest ogromna, jej koszt to ok. 40 milionów złotych. W ramach prac powstanie także nowy parking w miejscu starych garaży. To właśnie parkowanie może być dla pacjentów utrudnione, z powodu prowadzonych robót. Nowe skrzydło powstaje w miejscu parkingu.