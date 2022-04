Szpital na Wyspie w Żarach. Starosta podpisał umowę z firmą Janbud na rozbudowę szpitala. Prace ruszą we wrześniu

Umowę na budowę nowego skrzydła podpisano oficjalnie w czwartek 14 kwietnia. Do nowej części zostanie przeniesiony oddział wewnętrzny, geriatryczny oraz rehabilitacja. Realizacją inwestycji zajmie się firma Janbud z Żar. Prace mają ruszyć już 1 września tego roku. Nowa inwestycja ma kosztować ponad 30 milionów. Niemal połowę, bo 15 milinów złotych pozyskano w ramach Polskiego Ładu.

- Bez całego zespołu medycznego ten budynek to tylko bryła, to ludzie są sercem tego szpitala - podkreśla Józef Radzion, starosta żarski.

- Na te działania czekaliśmy od początku istnienia szpitala - dodaje Jolanta Dankiewicz, prezes Szpitala na Wyspie. - Będziemy mogli być nowoczesny szpitalem, scentralizujemy oddziały szpitalne. Będziemy mogli zagwarantować bezpieczeństwo, przede wszystkim naszym pacjentom, ale także dać godziwe warunki pracy naszemu personelowi.

- Mamy zamiar ruszyć z pracami 1 września i życzę sobie i państwu, żebyśmy po zakończeniu prac mogli się spotkać w tym samym, nawet większym gronie i cieszyć z inwestycji - mówi Piotr Kamiński z firmy Janbud.

- Grtuluję i dziękuję, w imieniu wojewody, staroscie, zarządowi, że dostrzegliście wartość i znaczenie takiej inwestycji i zdecydowaliście się wystąpić o dofinansowanie - mówiła mówiła Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Warto podkreślić, że na zespół tego szpitala, w czasach spokojnych i czasach kryzysu, zawsze można liczyć.

Podczas spotkania byli także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego Regionu Lubuskiego. - Będziemy wspierać szpital na różnych polach. A sam zazdroszczę, że macie taki dobry szpital w Żarach - mówił Mateusz Tur, dyrektor BGK.