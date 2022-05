Tadeusz Ślusarski, olimpijczyk z Żar, 19 maja 2022 roku świętowałby 72 urodziny. To był niesamowity sportowiec

Tadeusz Ślusarski, olimpijczyk, wielka legenda lekkoatletyki. Ślusarz albo Siwy, tak wołali do niego kumple, dla innych był po prostu Tadkiem. Urodził się w 19 maja 1950 roku. Gdyby nie tragiczny wypadek, skończyłyby 72 lat. Kochał sport i od najmłodszych lat garnął się do niego. Niewykluczone, że miał to po swojej mamie Cecylii, która w jednym z wywiadów opowiadała, że jako dziecko, sama była niezwykle zwinna i lubiła wspinać się po drzewach.