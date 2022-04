Tajemnicza wyspa z mrocznymi ruinami w Żarkach Wielkich. To miejsce wabi poszukiwaczy "skarbów". Niewielu wie o jej istnieniu | ZDJĘCIA

Apokaliptyczna sceneria

Żarki Wielkie (do 1945 niem. Groß-Särchen) to malownicza miejscowość w powiecie żarskim. Wśród tutejszych zabytków wymienia się kościół, z XVII wieku dom Józefa Górskiego z 1790 roku, drewniany dom przy ul. Zwycięstwa z połowy XIX wieku, plebanię z XVIII wieku, ruiny średniowiecznego zamku. To jednak co najbardziej przykuwa uwagę kręci się wokół apokaliptycznej scenerii dawnej fabryki bawełny. Sami zobaczcie: