Tajemnicze przedmioty znalezione pod wodą. Zobaczcie podwodne zdjęcia jeziorek geoparku Łuk Mużakowa!

Szczególnym tworem geologicznym w geoparku jest morena czołową, która powstała w czasie zlodowacenia i jest widoczna z kosmosu. Ma ona kształt podkowy, przez której środek płynie Nysa Łużycka. Po wyrobiskach kopalni węgla brunatnego Babina powstało wiele jeziorek, które znalazły uznanie w oczach płetwonurków.

- Na nurkowanie wybraliśmy się w sześciu - opowiada Dariusz Drozdek, płetwonurek z Żagania. - Od jakiegoś czasu mamy tam swoją platformę, służąca do treningów. Zdjęcia pochodzą z jeziorka nr 1, położonego tuż przy parku. To wyjątkowy teren i gorąco polecam wszystkim, aby wybrali się, aby go zobaczyć. My mamy okazje widzieć coś, co nie jest dostępne z brzegu, czyli podwodny świat.