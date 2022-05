Tajemnicze ruiny kościółka w Podgórzycach są tylko 19 minut od Żar. Podobno ufundował go książę Henryk I Brodaty Małgorzata Fudali Hakman

Z Żar do wsi Podgórzyce (niem. Poydritz) jest naprawdę niedaleko. To tylko 20 minut jazdy samochodem. Jeżeli nie macie planu na szybki wypad za miasto, to warto wybrać się do tej maleńkiej wsi położonej w gminie Nowogród Bobrzański.